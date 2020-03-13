الصحة القطرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

وأضافت: "وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

وأضافت: "وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما تقوم الوزارة بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

وقالت الوزارة القطرية: "ترتبط 54 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين".

وقالت الوزارة القطرية: "ترتبط 54 حالة من الحالات الجديدة بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي مع عدد 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين".

أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء الجمعة، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء الجمعة، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.





ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.



