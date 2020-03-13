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"الصحة" تطالب القادمين من الدول المصابة بـ كورونا الالتزام بالحجر المنزلي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طالبت وزارة الصحة السعودية، من جميع القادمين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا الالتزام بالحجر المنزلي.

 وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أن الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق "صحتي" خلال اليومين القادمين.

وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحالة الأولى لمواطنة قادمة من فرنسا، وقد تم عزلها في منشأة صحية في مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمواطن قادم من إيطاليا، وهو في العزل بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن هناك 7 حالات لمواطنين في الحجر الصحي في المنطقة الشرقية، كانوا مخالطين لحالات أعلن عنها سابقاً.

وأضافت أن من بين الحالات ال24، توجد 14 حالة من الجنسية المصرية، وحالة لمقيم واحد من الجنسية البنغلاديشية، وهم موجودون في الحجر الصحي في مكة المكرمة، كانوا من مخالطي حالة أعلن عنها سابقاً.

وقالت الوزارة إنه بإضافة الحالات الجديدة، يصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة، وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، حيث يجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وقد أهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937" ، داعية إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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