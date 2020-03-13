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موعد عودة التيار الكهربائي إلى كل المناطق

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:52 م
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السيول
السيول
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء عادت إلى بعض المناطق، وجاري العمل لعودتها في مناطق أخرى.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك خطورة لعودة التيار الكهربائي على بعض المناطق الموجود بها مياه، ولذلك تم تأجيل عودة الكهرباء فيها إلى بعد سحب المياه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "نعمل على عودة التيار الكهربائي في أسرع وقت بما لا يسبب خطورة على أحد"، مستكملًا: "نعمل على عودة التيار الكهربائي الليلة أو صباح الغد على أقصى تقدير".

ومن جانبه قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".

وتابع "عبد المقصود"، خلال تصريحات تلفزيونية: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".

وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".

وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.

وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.

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