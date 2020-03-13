تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلن مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، الدكتور شكري حمودة، مساء اليوم الجمعة خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ الوزارة، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد صدور نتائج 43 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 3 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 16 حالة مؤكدة.





وحسب الدكتور شكري حمودة، تتوزّع الحالات المصابة بـ''فيروس كورونا'' كالآتي:





-4 حالات في ولاية أريانة؛ حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.





- حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.





-3 حالات في ولاية المهدية؛ إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.





-6 حالات في ولاية تونس؛ إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى حالتين مستوردتين قادمتين من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.



