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تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بكورونا في تونس

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:47 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلن مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، الدكتور شكري حمودة، مساء اليوم الجمعة خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ الوزارة، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بعد صدور نتائج 43 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 3 نتائج إيجابيّة، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 16 حالة مؤكدة.

وحسب الدكتور شكري حمودة، تتوزّع الحالات المصابة بـ''فيروس كورونا'' كالآتي:

-4 حالات في ولاية أريانة؛ حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.

- حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.

-3 حالات في ولاية المهدية؛ إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.

-6 حالات في ولاية تونس؛ إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى حالتين مستوردتين قادمتين من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

-حالتان في ولاية بنزرت؛ إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.
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