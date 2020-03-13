أمانة الأحساء تغلق المنتزهات والحدائق لمواجهة كورونا

أعلنت أمانة الأحساء، اليوم الجمعة، عن إغلاق المنتزهات والحدائق والساحات البلدية حفاظا على سلامة الجميع، من انتشار فيروس كورونا.





وقالت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انطلاقا من حرصنا على سلامة الجميع تم إغلاق جميع المنتزهات والحدائق والساحات البلدية في المدن والقرى إلى إشعار آخر".





ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).