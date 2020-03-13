سفارة المملكة تشرف على مغادرة آخر رحلة تقل سعوديين من المدريد

أقلعت بعد ظهر اليوم (الجمعة) آخر رحلة للخطوط السعودية من مطار العاصمة الإسبانية مدريد إلى المملكة، وذلك بعد فرض حظر السفر من وإلى إسبانيا في خطوات احترازية تشهدها المملكة للوقاية من فيروس كورونا.





وأشرفت السفارة السعودية في مدريد على إخلاء السعوديين عقب نداء وجهته عبر العديد من المنصات ومنها "تويتر"، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.





وأثنى مواطنون سعوديون على جهود السفارة في تسهيل إجراءات سفرهم، حيث غادر على الرحلة الأخيرة طلبة ومواطنون وسائحون سعوديون.





من جانبها، أكدت السفارة حرصها على حماية السعوديين من الطلبة المبتعثين والدارسين والعاملين في السفارة والملحقية والمكاتب التابعة وعائلاتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات المرض وتعمل على تزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير مستمرة.





جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية صنفت أوروبا كبؤرة لفايروس كورونا، حيث تصدرت إيطاليا الدول المصابة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الثانية بحوالي ٤٢٠٠ إصابة، و١٢٠ حالة وفاة.