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حصاد البورصة المصرية .. البورصة تخسر 44.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:08 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، وخسرت البورصة نحو 44.7 مليار جنيه وأغلق رأس مالها السوقي عند 599.8 مليار جنيه ، وخلال الأسبوع المنتهي حققت البورصة تراجع حاد بمعدل جلستين متأثرة بهبوط الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم 

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 11194.12 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 6.54% عند مستوى 1096.22 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 7.42% مغلقًا عند مستوى 1172.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 9.51% مغلقًا عند مستوى 12789.84 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 625.30 نقطة.
 

وعن رأس المال السوقي الخاص بالمؤشرات ، فقد هبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 349.2 مليار جنيه إلى 317.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 9.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 196.4 مليار جنيه إلى 184.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.9% ،كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 545.6 مليار جنيه إلى 502.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%.
 
تداولات البورصة المصرية 

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 15.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.029 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
بورصة النيل 

أما عن بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 7 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 6 ملايين ورقة منفذة على 670 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 21.07% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.93%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


وعطلت البورصة المصرية، أمس الخميس 12 مارس، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها محافظات مصر بدءا من الخميس على أن يعود العمل صباح الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠.
 

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