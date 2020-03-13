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مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:15 م
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مواعيد مباريات الدوري الانجليزي
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي
علي ماهر حلمي
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أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اجتماع طارئ اليوم الجمعة إيقاف جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" حتى الرابع من أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا حيث سيتم تأجيل الجولتي 30 و31 حتى تتحسن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.

وتعود مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم 4 أبريل بمواجهة نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي والفرهامبتون يوم السبت 4 أبريل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي، بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي نوريتش سيتي علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن ويحل نادي مانسشتر يونايتد ضيفا علي برايتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وفي يوم الأحد 5 أبريل يواجه نادي وست هام يونايتد نظيره نادي تشيلسي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتختتم الجولة يوم الإثنين 6 أبريل بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إيفرتون أمام نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب إيفرتون الدولي بمدينة ليفربول.

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الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي رياضة اخبار الرياضية

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