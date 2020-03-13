بكري يستعرض سيناريوهات أنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة





كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن سيناريوهات أنظمة الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن هناك ثلاث سيناريوهات مطروحة في الوقت الحالي.وأوضح "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن أول سيناريو تكون الانتخابات حوالي 75% قائمة بينما الفردي 25 %، ثانيها 50% قائمة ويماثلها الفردي، وثالثًا 25% قائمة و75 فردي، لافتا إلى أن ربع المجلس سيكون من النساء.وأضاف أن الرأى الغالب يميل إلى أن الانتخابات تكون 50 % قائمة و50 % فردي، لافتا إلى أن القائمة ستكون مطلقة وليست نسبية، والنسبية الأعلى صوتًا هى الفائزة.وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله أن يكون هناك تمثيل أكبر للقوى السياسية والحزبية، معقبا: "لا نريد احتكار لحزب معين وهذا ضد المنطق".وفي وقت سابق، أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن إجراء انتخابات البرلمان القادم، في نوفمبر 2020، قبل بدء الانعقاد الجديد بـ 60 يومًا وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.وأوضح "عبدالعال"، أن مدة المجلس الحالي تنتهي في 9 يناير 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس.