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أسعار الذهب تلحق بالأسهم.. وتخسر 9% من قيمتها في أسبوع

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:40 م
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أسعار الذهب العالمية
أسعار الذهب العالمية
رويترز
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 حقق سعر الذهب العالمي، اليوم الجمعة، اتجاه هبوطًا، مع قيام المستثمرون لتيسيل أستثمارتهم سواء في الأسهم والذهب، خوفا من الركود التى قد يشهدة الاقتصاد العالمي بسب كورونا.

 

 ويتجه سعر الذهب صوب أكبر تراجع أسبوعي له منذ 1983،حيث انخفض  السعر الفوري للذهب 3.8% إلى 1517.38 دولار للأوقية، وعلى مدار الأسبوع نزل المعدن أكثر من 9%، وفقدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 4.6 % لتسجل 1516.60 دولار.

 

وبذلك يكون الذهب  قد فقد أكثر من 180 دولارا منذ بلغ ذروة سبع سنوات عند 1702.56 دولار للأوقية يوم الاثنين.

 

 

وعلي صعيد المعادن الآخري نزل البلاديوم 7.8 % إلى 1689.33 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي يتجاوز 34 %.

 

 

وهبط البلاتين 3.7 بالمئة إلى 734.74 دولار للأوقية بخسائر أكثر من 18 بالمئة للأسبوع بأكمله.

 

وفقدت الفضة 2.4 بالمئة لتسجل 15.45 دولار، متجهة صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ 2011.


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