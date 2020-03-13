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نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:35 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسماعيل منطاوي
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زارت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، منطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو لمواساة اسر المتوفين، جراء انهيار عقار بسبب سوء الاحوال الجوية.

بالفحص تبين أن العقار قديم مكون من طابقين، وتمكت القوات من انتشال جثث 5 أشخاص، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط العقار المنهار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

رافق النائبة في زيارتها رئيس الحي ومدير القطاع والمستشار العسكري وعضو مجلس الشعب، ومامور القسم والمباحث وزاره التضامن والسيد الواء مساعد وزير ااداخليه لشئون الماليه واللواء هشام ابو النصر.

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح الجمعة، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين، جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و15 مايو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحـرارة اليوم الجمعة.
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
نائب محافظ القاهرة تواسي أسر ضحايا الأمطار بمنطقة الزرايب (صور)
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