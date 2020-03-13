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رسميًا.. خطوبة ياسمين صبري على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:59 م
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ياسمين وأبو هشيمة
ياسمين وأبو هشيمة
مي مرسي
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أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، صحة خبر ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري وذالك بعد انتشار صور أثارت الجدل حول علاقتهم.

وقال "أبو هشيمة" أن هذا الارتباط تم على مستوى عائلي يضم المقربين فقط وأنه سيتم إعلان موعد القران قريبا، ووافق من خلال تصريحاته الصحفية بإعلان أول صورة تجمعهم معا.

وكان أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري قد أثاروالجدل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حيث شارك "أبو هشيمة" صورة لخاتم خطوبتهما وهو يمسك يدها وكتب تعليقا عليها "حبي" وشاركت "صبري" صورة في نفس الوقت وهي ترتدي هذا الخاتم.

وذكر أن خاتم خطوبة ياسمين صبري تم تصميمه خصيصا لها وهو مصنوع من الألماس النقي عيار 8.6 قيراط، وقيمته تتعدى ال200 ألف دولار.

يذكر أن رجال الأعمال "أبو هشيمة" كان متزوجا من الفنانة هيفاء وهبي منذ عام 2009 إلى 2012،وكانت "صبري" متزوجة من شخص خارج الوسط الفني ولكنها أعلنت انفصالها عنه بعد زواج دام 5 سنوات
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خاتم ياسمين صبري ابو هشيمة وياسمين صبري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

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