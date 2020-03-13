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"المصريين": أجهزة الدولة أدت دورا بطوليا فى مواجهة الطقس السيئ
الجمعة 13/مارس/2020 - 08:08 م
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عبداللطيف هيبة
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أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهروا أنهم يد واحدة في مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية، مشيرا إلى أن الشعب المصري تكاتف مع قيادته السياسية في مواجهة منخفض التنين الذي ضرب البلاد وتسبب في موجة طقس سيئ لم تعرفها البلاد منذ عقود.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت على قدر الحدث واستطاعت تقديم المعلومات بكل دقة والتحذيرات بكل سرعة للقيادة السياسية والمواطنين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي كارثة كانت محققة على الشعب المصري، لافتا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الموقف الصحيح بقرار اعتبار الخميس إجازة رسمية بكل قطاعات الدولة ومناشدة المواطنين عدم الخروج خلال موجة الطقس السيئ.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.
وأشار إلى أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أول بأول وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بخطوة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد، موضحا أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع من خلال موجة الطقس السيئ المواجهة وتفادي كارثة حقيقية بكل ذكاء وكفاءة غير عادية تستحق منا جميعا الثناء والتقدير وهذا الأمر ليس بجديد على الرئيس السيسي، الذي يعرف جيدا كيفية التعامل مع جميع الأمور والأزمات.
وأضاف "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت على قدر الحدث واستطاعت تقديم المعلومات بكل دقة والتحذيرات بكل سرعة للقيادة السياسية والمواطنين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تفادي كارثة كانت محققة على الشعب المصري، لافتا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الموقف الصحيح بقرار اعتبار الخميس إجازة رسمية بكل قطاعات الدولة ومناشدة المواطنين عدم الخروج خلال موجة الطقس السيئ.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أن رجال أجهزة الدفاع المدني والمحافظين قدموا دورا بطوليا خلال موجة الطقس السيئ وتواجدوا في الشوارع لإنقاذ المواطنين العالقين وشفط المياه من الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا قطع الكهرباء والمياه على بعض المناطق لتفادي أي أزمة قد تشب على خلفية الأمطار شديدة الغزارة التي اجتاحت البلاد، مؤكدا أن هذا الموقف يستحق كل تقدير واحترام ويعني أن المصريين شعب قوي وقادر على مواجهة أي أزمة.
وأشار إلى أن الإعلام المصري كان على قدر الحدث وتواجد في الشارع لمتابعة الأخبار أول بأول وتقديم الأخبار العاجلة بشأن الحدث لحظة بلحظة وبمنتهى الحرفية والمهنية، وتوعية المواطنين بخطوة الأزمة وتزويدهم بأهم الأخبار التي تتعلق بالسيول والأمطار والرياح التي ضربت البلاد، موضحا أن الجميع تناغم في منظومة يحكمها الالتزام والدقة حفاظا على حياة المصريين بكل حزم وحسم.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع من خلال موجة الطقس السيئ المواجهة وتفادي كارثة حقيقية بكل ذكاء وكفاءة غير عادية تستحق منا جميعا الثناء والتقدير وهذا الأمر ليس بجديد على الرئيس السيسي، الذي يعرف جيدا كيفية التعامل مع جميع الأمور والأزمات.
وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
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