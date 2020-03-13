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تقرير إنجليزي يكشف عن بطل البريميرليج في حال إلغاء المسابقة

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:00 م
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية موقف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وما سيحدث في الفترة المقبلة، خاصة بعدما باتت الأمور غامضة بالنسبة لمستقبل العديد من البطولات على مستوى أوروبا وتم إيقاف جميع الأنشطة لمدة شهر.

 

وقالت الصحيفة الإنجليزية: " ستشهد الأيام المقبلة المزيد من الاجتماعات والمباحثات حول الخيارات المطروحة، في حال استمرار أزمة فيروس كورونا، وتعليق جميع المسابقات الرياضية في بريطانيا، إذا كان سيتم تتويج ليفربول بطلاً للدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ، أم يتم إلغاء المسابقة نهائياً".

 

وكانت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم قد أعلنت اليوم الجمعة عن تأجيل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " حتى يوم 3 أبريل المقبل خوفا من انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

 

وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يتصدر حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة ومتبقي له 6 نقاط علي التتويج رسميا بالبطولة الإنجليزية الغائبة عن خزائن الفريق لمدة 30 سنة.

 

ويتبقى 9 جولات من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم

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ليفربول رياضة ترتيب الدوري الانجليزي ا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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