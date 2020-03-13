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بسبب كورونا.. ولاية أمريكية تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:40 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشف المسؤول الحكومي عن ولاية لويزيانا الأمريكية كايل أردوين، مساء اليوم الجمعة، عن "نيتها تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد".

وقال أردوين: إن "ولاية لويزيانا تنوي تأجيل الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، المقرر إجراؤها 4 أبريل القادم، بحيث يتم إجراؤها يوم 20 يونيو، بالإضافة إلى تأجيل انتخاباتها البلدية إلى 25 يوليو".

وأضاف: "نريد حماية صحة وسلامة جميع مواطني لويزيانا، من خلال القيام بدورنا لمنع انتشار هذا المرض شديد العدوى."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إنه "مستعد لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع انتشار فيروس (كوفيد-19) في الولايات المتحدة".

وقال ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أنا مستعد تمامًا لاستخدام السلطة الكاملة للحكومة الفيدرالية للتعامل مع التحدي الحالي المتمثل في الفيروس التاجي".

وأفادت مصادر مطلعة في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي، سيعلن حالة الطوارئ الوطنية في أمريكا بسبب فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

ولاية أمريكية كورونا فيروس كورونا

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