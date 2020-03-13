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استقبال 63 ألف طن قمح بعد إعادة فتح مينائي السويس وسفاجا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:45 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر عن إعادة فتح موانئ السويس وسفاجا واستئناف الحركة الملاحية مع استمرار غلق موانئ الغردقة ونويبع وشرم الشيخ، حيث يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة الخريطة المناخية الصادرة عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة اليرموك وعلى متنها 63 الف طن قمح روسى وقام فريق طبى متخصص من الحجر الصحى والطب الوقائى بالصعود على السفينة بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبى والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على السفينة وسؤاله عن ما اذا كان هناك حالات مشتبه فى اصابتها اثناء الرحلة وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أى اصابات وتم السماح للسفينة بالتراكى على رصيف الميناء.
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هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء الغردقة قمح روسي الرصاد الجوية الدرجة

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