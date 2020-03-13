"صحة مكة" تعلن تشغيل مستشفى شرق عرفات لمواجهة كورونا

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، استعدادها لتشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازياً، لمواجهة فيروس كورونا.





وأفادت مصادر، بأنه سيتم تشغيل القوى العاملة بواقع ١٢ ساعة لكل مناوبة، على أن يتم اختيار الموظفين عن طريق لجنة تتكون من مدير المستشفى، ونائب المدير العام للخدمات العلاجية، ومساعد المدير العام للموارد البشرية، ومدير إدارة التمريض، ومدير إدارة الأشعة، ومدير إدارة المختبرات، ومدير إدارة التغذية، ومدير إدارة الطب البصري، ومدير إدارة الرعاية الصيدلية.





ومن المقرر أن يتم وضع برنامج تدريبي مكثف من قبل إدارة العدوى والجهات ذات العلاقة والاختصاص بالشؤون الصحية لجميع القوى العاملة بدون استثناء.









ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 45 حالة في المملكة، بعد فحص ما يقارب 4 آلاف شخص.

في التفاصيل، كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي له من العاصمة الرياض، الخميس، عن إجراءات احترازية وجهود استباقية تبذل من كافة الجهات للتعامل مع كورونا.



