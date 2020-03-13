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"صحة مكة" تعلن تشغيل مستشفى شرق عرفات لمواجهة كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:29 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، استعدادها لتشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازياً، لمواجهة فيروس كورونا.

وأفادت مصادر، بأنه سيتم تشغيل القوى العاملة بواقع ١٢ ساعة لكل مناوبة، على أن يتم اختيار الموظفين عن طريق لجنة تتكون من مدير المستشفى، ونائب المدير العام للخدمات العلاجية، ومساعد المدير العام للموارد البشرية، ومدير إدارة التمريض، ومدير إدارة الأشعة، ومدير إدارة المختبرات، ومدير إدارة التغذية، ومدير إدارة الطب البصري، ومدير إدارة الرعاية الصيدلية.

ومن المقرر أن يتم وضع برنامج تدريبي مكثف من قبل إدارة العدوى والجهات ذات العلاقة والاختصاص بالشؤون الصحية لجميع القوى العاملة بدون استثناء.


ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 45 حالة في المملكة، بعد فحص ما يقارب 4 آلاف شخص.

في التفاصيل، كشف الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية في مؤتمر صحفي له من العاصمة الرياض، الخميس، عن إجراءات احترازية وجهود استباقية تبذل من كافة الجهات للتعامل مع كورونا.

وأوضح العالي، أنه على الأشخاص العائدين من السفر عزل أنفسهم في المنازل مدة لا تقل أبدا عن 14 يوماً، منوها إلى أن العزل يتم في غرفة من غرف المنزل لا يستطيع المعزول الخروج منها إلا إلى المستشفى، وأثناء ذلك يجب عليه وضع كمامة كي لا تنتقل العدوى إن وجدت إلى باقي أفراد المكان.

كما أكد أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يستقبل كافة الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع، معلنا عن حوالي 2500 حالة معزولة في المملكة.

من جهة أخرى، أشار العالي إلى ضرورة التصدي للشائعات بشأن فيروس كورونا، منوها إلى أن كل الاحتياجات متوفرة في الأسواق ولا داعي للقلق.

إلى ذلك نصحت الصحة المواطنين بمراجعة قائمة الدول الموبوءة بكورونا، مؤكدة أن صحة المواطنين والمقيمين أولوية بالنسبة لها.

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