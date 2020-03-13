Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القاهرة عن أزمة الأمطار: شعبنا مخلص وأصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:02 م
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى المحافظة فور الإعلان عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيىء، وتم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "أخبار yen" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أنه تم نشر سيارات كسح المياه قبل بداية موجة الطقس السيىء، فضلا عن تطهير البالوعات، مؤكدا أن جميع العاملين في شركة المياه والصرف الصحي متواجدين في الشارع لرفع المياه.

وأضاف محافظ القاهرة، أن كمية الأمطار التي تساقطت على مدار 24 ساعة السابقة غير مسبوقة، منوها بأنه لم يحدث أي توقف في الحركة المرورية، مشيدا بقرار الحكومة بمنح المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص إجازة.

وأشاد بالالتزام المواطنين بعدم النزول إلى منازلهم إلا للضرورة، متوجها بالاعتذار لهم لقطع المياه أو الكهرباء عن بعض المناطق، حتى يتم استيعاب كميات الأمطار، مؤكدا أن دور المواطن كان إيجابيا، وجاري الآن تجاوز الأزمة.

وتابع أن الخدمات التي تقدم للمواطن لم تتأثر تماما، حيث أن المخابز تعمل بطاقتها، معقبا: "هو ده الشعب المصري الأصيل الوطني المخلص الذي يتواجد في الأزمات ويشارك بإيجابية".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد عبدالعال حالة الجو بيان بحالة الجو الطقس الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

منذ ساعتين

عاجل.. المغرب تسجل أول حالة تعافي من فيروس "كورونا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

البرتغال تكشف حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا.. تعرف على كل التفاصيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

منذ ساعتين

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مياه القاهرة: استحداث طلمبات جديدة في الأنفاق والأمور تحت السيطرة

عاجل.. أول تعليق لرئيس الوزراء بشأن موجة الطقس السيئ

الأرصاد تؤكد.. الطقس السيء وصل ذروته ويستمر حتى الغد

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

رئيس شركة المياه معتذرا: سنكرر القطع في هذه الحالة

محافظ الفيوم: سوء الطقس اختبار قوي لامكانيات الدولة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:27 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

عاجل.. تأجيل تصفيات أمم إفريقيا 2021

06:01 م

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

رسالة مؤثرة من كريستيانو رونالدو بسبب فيروس كورونا

06:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status