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خبر سار.. تحرك رسمي لإصلاح سيارات دفع رباعى تعطلت جراء مساعدة المواطنين

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
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ساهمت الهيئة العربية للتصنيع من خلال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، بالمساهمة في إصلاح أربعة سيارات دفع رباعي للمواطنين ساعدوا السيارات في تخطي الطريق والإنزلاقات التي صاحبت الظروف الجوية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال اليومين السابقين.

وأعلنت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان صحفي اليوم، عن التكفل بإصلاح السيارات على نفقتها عرفانا من الهيئة ورئيسها بالدور الوطني والمجتمع الذي تكفل به أصحاب تلك السيارات مما كان له بالغ الأثر في تجاوز الأزمة الجوية.

فى سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك" أن المصريون أثبتوا حكومة وشعبًا قدرتهم القوية بالتعامل مع الاضطرابات الجوية.

وقال الرئيس السيسي: "لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا".

وأضاف: "الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث، ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية، وبعض الأعمال الأخرى.
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الكلمات المفتاحية

سيارات دفع رباعي العربية للتصنيع اغاثة المواطنين

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