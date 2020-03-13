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"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات في 4 دول عربية

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:11 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواصلة تقديم كل أشكال العون للشعوب المحتاجة حول العالم؛ حيث أجرى 91عملية جراحية، ووزع 300 سلة غذائية للأشقاء اليمنيين، كما حرص على توفير أرغفة الخبز على الأسر السورية والفلسطينية في شمال لبنان.

واختتم، حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون اليمنية، أمس الخميس.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 91 عملية جراحية للأطفال المستفيدين.

وجاءت هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

في الإطار ذاته، وزع المركز بالتعاون مع "ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية"، أمس الخميس، 300 سلة غذائية في مناطق: (مدهب ولوحصيهن، وطيدع، وشاعب، وحميهل، وتروبة، وشيوخ)، التابعة لمديرية حديبو في محافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 1,800فرد.

وبالتعاون مع جمعية "الأيادي البيضاء" وزع المركز  624,000 رغيف خبز خلال ستة أشهر على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج "مخبز الأمل الخيري".

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم جميع أشكال العون للشعوب المحتاجة في دول العالم كافة.
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الكلمات المفتاحية

مساعدات مركز سلمان للاغاثة اليو 4 دول

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