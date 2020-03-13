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الفيدرالي الأمريكي يرصد 37 مليار دولار لشراء سندات خزانة

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:17 م
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الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
رويترز
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أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة موجة مشتريات لسندات الخزانة حجمها 37 مليار دولار في إطار إجراءات محسنة لضخ السيولة في السوق أعلن عنها أمس الخميس لمعالجة الأوضاع المتقلبة في سوق السندات الحكومية جراء تفشي فيروس كورونا.

 

وقال بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، وكيل السوق في منظومة مجلس الاحتياطي، إن المشتريات بدأت في تستهدف خمسة قطاعات استحقاق مختلفة.


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الكلمات المفتاحية

شراء سندات الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد الأمريكي

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