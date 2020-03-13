7 معلومات لا تفوتك عن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ذكرت تقارير إعلامية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على إقامة نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له 29 مايو المقبل، على ستاد "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية، حيث يقام النهائي الإفريقي هذا العام من مباراة واحدة على ملعب محايد.

وأعلنت قناة المغربية الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإتحاد الإفريقي قرر استضافة ملعب "جابوما" في الكاميرون، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تفوق على ملعبي استاد "رادس" بتونس، ومركب محمد الخامس بالمغرب.





ويستعرض "الفجر الرياضي" معلومات عن ملعب "جابوما" بالكاميرون الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-





1-ستاد "جابوما" من الملاعب الحديثة التي تم تأسيسها مؤخرًا لاستضافة مباريات النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها الكاميرون.





2- يقع ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا في مدينة "دوالا" الكاميرونية.





3-بدأ بناء ستاد "جابوما" بشكل رسمي في 21 فبراير 2017، واستغرق إنشائه 20 شهرًا تقريبًا، حيث تم افتتاحه في 30 نوفمبر لعام 2019.





4-بلغت تكلفة إنشاء ستاد "جابوما" قرابة الـ 143 مليون دولار.





5-تبلغ السعة الاستيعابية لملعب جابوما الكاميروني، 50 ألف مشجع.





6-يضم ستاد جابوما ملاعب لكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة، وملاعب للتنس، وحمام سباحة أولمبي.





7-يوجد بالملعب 8 ممرات، وقاعات للمؤتمرات، ومركز تجاري، وفندق 4 نجوم، وجراج للسيارات.





مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:





يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يومي 1، 2 مايو المقبل بالمغرب، وستقام مباراة الإياب يومي 8، 9 من نفس الشهر بمصر، ويلتقي الفريقين الفائزين من المواجهتين في المباراة النهائية للبطولة يوم 29 مايو.