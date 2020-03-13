وزير الاتصالات يتابع تفعيل طريقة التدخل المباشر لإدارة ألازمات الطارئة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزيرعمرو طلعت قام بالتأكد من انتظام خدمات الاتصالات المقدمة للموطنين بالتزامن مع الظروف المناخية الصعبة التى تتعرض لها البلاد من خلال تفقد أحد مراكز المراقبة والتحكم.

وأوضحت الوزارة في بيانا لها، أن الدكتور عمرو طلعت وزير تفقد مركز المراقبة والتحكم الخاص بشبكة الشركة المصرية للاتصالات بالمهندسين، وذلك لمتابعة انتظام خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تحدث خلال موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

وأضاف البيان، أن "طلعت" تابع أعمال مركز المراقبة والتحكم المسؤول بشكل كامل عن أنظمة المصرية للاتصالات بكافة خدماتها، كخدمات الصوت والبيانات والمحمول وخدمات IPTV، وطريقة التدخل المباشر لإدارة ألازمات الطارئة التى قد تنتج عن موجة الطقس السيئ حاليا، وذلك عبر تفعيل التعديلات المركزية وتأمين خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة في جميع أنحاء الجمهورية.