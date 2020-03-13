Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الليبي ينفذ غارات جوية على مخازن أسلحة للميليشيات قرب بوقرين

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، تنفيذ 10 غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيات قرب بوقرين.

وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، لمحاولة فاشلة للتقدم من قبل المليشيات الإرهابية بمحور الهيرة ومحيط مدينة غريان جنوب طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية حاولت التقدم في مناطق جنوب وغرب طرابلس، وإن الجيش الليبي تصدى لها.

وأوضح، أن اشتباكات اندلعت في محور الهيرة بعد محاولة فاشلة من قبل مليشيات مدينتي الزاوية وغريان للتقدم على تمركزات الجيش الليبي، وأن القوات تصدت لهم وردت عليهم.

مصدر عسكري: ضربات الجيش الليبي أحبطت مخططا تركيا شرقي مصراتة
وتابع أن الاشتباكات أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المليشيات ما بين قتلى وجرحى، وصل عدد منهم إلى مستشفى غريان.

واستهدف الجي الليبي، الخميس، مدرعتين تركيتين للمليشيات الإرهابية المدعومة من أنقرة بمحور أبوغيلان بالقرب من مدينة غريان-جنوبي طربلس.

وقال أبوبكر ادويهش، مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الليبي، إن مدفعية قوة الاحتياط تعاملت مع أهداف للمليشيات بالقرب من منطقة أبوغيلان.

وتمكنت القوات من القضاء على بعض المرتزقة -متعددي الجنسيات- التابعين لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مليشيات غارات بوقرين اليو الجيش الليبي اسلحة

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 10 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"الجيش الليبي" يقترب من السيطرة على غريان

الجيش الليبي يكشف تفاصيل الأوضاع في مرزق ويوجه رسالة للأهالي

الجيش الليبي: خسائر فادحة في صفوف "الوفاق" باشتباكات جنوب طرابلس

صحيفة ليبية: قوات الجيش تأسر 12 عنصراً من ميليشيا الوفاق

الجيش الليبي يعلن شن هجوم على مواقع قوات "الوفاق"

الجيش الليبي يستهدف تجمعات المليشيات في تاجوراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status