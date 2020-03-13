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انهيار 3 منازل في الدقهلية بسبب الأمطار

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، انهيار جزئي لثلاث منازل متفرقة بسبب موجة الطقس السيئ.

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة أجا، أن هناك انهيار جزء من جدار منزل قديم خال من السكان ملك محمود عبده سعفان ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات وجارى عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط 


كما أنهار جزء من منزل ش نسيم رقم ١٢١ المتفرع من الجلاء بنطاق حى غرب، وبالمتابعة مع رئاسة الحى أفاد أن المنزل مكون من دورين وملك للمواطن أحمد الكعيبى وتبين شرخ بواجهة المنزل ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات 


وانهار جزء من منزل ٧ش قنديل خلف كلية التربية النوعية بنطاق حى غرب وبالاتصال والمتابعة مع حى غرب والحماية المدنية تبين أن المنزل مكون من ٥ طوابق وملك لزينات رمضان محمود وتبين سقوط جزء من المحارة بغرفة النوم ولا يوجد خسائر بالارواح أو إصابات.

وكانت أعلنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع سقوط الأمطار لسرعة شفط وكسح المياه، فضلا عن جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث وسرعة التعامل معها في الحال.


وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. 


واتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ. 


ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية. 


فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور. 


وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية. 

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات. 

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999. 

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

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الكلمات المفتاحية

محافظة الدقهلية سقوط امطار انهيار منازل امطار الدقهلية

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