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متحف اللوفر في باريس يغلق أبوابه حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم الجمعة، غلق أبوابه حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

ويذكر أن أغلقت السلطات الفرنسية ​متحف اللوفر، يومين على التوالي وسط مخاوف من انتشار ​فيروس كورونا​.

وكان نحو 300 موظف في أكثر المتاحف استقطابا للزوار في العالم اجتمعوا صباحا وصوتوا "بالاجماع تقريبا" لصالح عدم فتح أبوابه أمام الزوار.

ويذكر أن أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، تعد أخطر أزمة صحية تشهدها البلاد منذ 100عام.

وأعلن ماكرون في خطاب رسمي حول تفشي فيروس كورونا، إغلاق جميع المدارس والجامعات وكذلك جميع المراكز التعليمية، بدءا من يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار الفيروس الذي أدى إلى مقتل 61 شخصًا، وإصابة ما يقرب من 3000 آخرين في فرنسا.

وأشاد خلال خطابه التلفزيوني بـ"هدوء الفرنسيين"، مشددا على أن الأولوية هي "إبطاء انتشار الوباء"، داعيا إلى الوحدة التي تعد سبيلا لمواجهة هذا الفيروس، بحسب صحيفة لوفيجارو.

وقال الرئيس الفرنسي إن التعاون الأوروبي في مواجهة كورونا أمر ضروري، عبر اتخاذ عدة تدابير مثل إغلاق الحدود.

وكان ماكرون عقد اجتماعا في وقت سابق الخميس، مع مجلس الدفاع الفرنسي من أجل بحث القرارات التي يجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بحضور عدد من أعضاء المجلس العلمي.
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