بعد ارتباطها بابو هشيمة.. ثمن خاتم ياسمين صبري يفوق التوقعات (فيديو وصور)

قام رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مساء أمس الخميس الموافق 12/3/2020، بنشر صورة عبر خاصية "ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها يده ممسكة بيد امرأة ترتدي خاتمًا من الألماس، مشيراً إلى خطبته.

وفي 17 فبراير الماضي، نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مقطع فيديو، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية الخاتم نفسه الذي ظهر في الصورة التي نشرها أبو هشيمة، وهو ما فسره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بارتباطهما.









وتعود صناعة الخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري إلى إحدى دور صناعة المجوهرات الشهيرة، والتي يملكها اللبناني إبرهيم نصور، وقد صنع بتصميم خاص بعيار 5.8 قراريط.





وما زاد من التكهنات حول ارتباط أبو هشيمة وياسمين، صورة نشرتها الأخيرة في التاسع والعشرين من شباط الماضي ظهرت خلالها خارج مصر مرتدية نظارة سوداء، كشفت عدساتها عن وجود رجل قريب الشبه من أبو هشيمة.









وكان رجل الأعمال المصري أبو هشيمة، قد تزوج الفنانة هيفا وهبي في العام 2009، قبل أن ينفصلا في العام 2012.





وعلى صعيد آخر، تواصل ياسمين صبري تصوير مشاهدها في مسلسل "فرصة تانية"، والمنتظر عرضه في رمضان 2020.





ويشارك في المسلسل مجموعة من نجوم الدراما المصرية، منهم آيتن عامر، ودياب، ونهال عنبر، ومحمود البزاوي، وأحمد الشامي.





مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل، معالجة درامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم.