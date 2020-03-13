لسوء الأحوال الجوية.. غلق عددا من الطرق بالبحر الأحمر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق البحر الأحمر اتجاه سوهاج وقنا وأسيوط، كما تم غلق طريق البحر الأحمر اتجاه رأس غارب واتجاه الشيخ فضل المنيا، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد.



ومن جانبها ناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، سائقى المركبات توخى الحظر واتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة، كما عززت إدارة المرور بالبحر الأحمر تواجدها على الطرق السريعة لإرشاد قائدى السيارات بتوخى الحظر.



وشهدت محافظة البحر الأحمر أمس حالة من عدم الاستقرار الجوي مع سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على بعض المناطق منها مدينة الغردقة ورأس غارب.



وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى أمس الخميس عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



حيث كلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.



وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.



