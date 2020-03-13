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النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:45 م
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النجم جيمي جان لويس
النجم جيمي جان لويس
حسام زيدان
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استقبلت عصر اليوم منطقتي آثار الهرم وسقارة الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، ومخرج أفلامه وذلك على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وحضور مهرجان السينما الأفريقية.

وكان في استقبالهم بمنطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين مدير عام المنطقة، حيث بدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر، حيث أعرب جيمي عن سعادته بهذه المغامرة الذي كان حلم حياته. 

ونقل محيي عن جيمي لويس قوله "زيارة الهرم الأكبر من الداخل حلم حياتي" وقد أبدى إعجابه بطريقة بنائه، ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما ومنطقة تمثال أبي الهول، ومعبد الوادي، وأبدى انبهاره بطريقة نحت تمثال أبو الهول.

واستمع جيمي لشرح وافي عن تاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها والاكتشافات الأثرية الحديثة بها، وحرص على التقاط الصور التذكارية لتسجيل زيارته للمنطقة.

كما توجها إلى منطقة آثار سقارة حيث اصطحبهما صبري فرج مدير عام المنطقة لزيارة الهرم المدرج ومقبرة أيدوت ومقبره مِحو ومتحف أيمحتب.

وقد أعربا عن سعادتهما بزيارة منطقة سقارة وزيارة الهرم المدرج الذي هو أول بناء حجري في العالم وبناء المجموعة الجنائزية للهرم المدرج للملك زوسر وجمال وروعه النقوش بالمقابر وألوانها، كما أبدى اعجابه بروعة الباب الوهمي الخاص بمقبرة ايمحتب الذي كان يشغل منصب وزيرا بالاضافة الي القطع المعروضة بمتحف ايمحتب ومومياء مرنرع.

وكان الممثل الفرنسي الهايتي الأصل، جيمي جان لويس والمعروف بدور الهايتي في مسلسل "هيروز"، قد دعا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، العالم، إلى زيارة مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة وجوها الدافئ وشمسها المشرقة عندما كان في الأقصر خلال اليومين الماضيين قائلًا "أنا في الأقصر مع الملوك العظماء.. لا داع للذعر بخصوص كورونا، كل شيء جميل وجيد".

وقد زار لويس العديد من المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، منها مقبرة الملك توت غنخ أمون ومعابد الكرنك والأقصر حتشبسوت بالدير البحري، ومن المقرر أن يغادر إلى مدينة أسوان لاستكمال زياراته بمعبد فيلة وجزيرة الفنتين وغيرها من الأماكن الأثرية بالمدينة، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية أثناء زياراته للمعالم الأثرية والسياحية المصرية، ونشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
النجم الفرنسي جيمي لويس: "حققت حلم حياتي بزيارة الهرم الأكبر"
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هيروز زيارة جيمي جان لويس الهرم الاماكن الاثرية

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