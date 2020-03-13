مصرع صياد غرقا فى بحيرة القابوطي بمحافظة بورسعيد

لقى صياد في العقد السادس من عمره، مصرعه، مساء اليوم الجمعة، غرقا في مياه بحيرة المنزلة بمنطقة القابوطي.





تلقى الدكتور احمد حسن ابو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إخطار من قسم الطوارئ ان صياد يبلغ من العمر ٥٠ سنة لقى مصرعه غرقًا منذ فى مياه بحيرة القابوطى فى ظروف غير معلومة.





تم انتشال الجثمان المذكور احمد عوض عيد بواسطة الاهالى وشرطة النجدة بإدعاء الغرق ونقله إلى مستشفى الحميات بواسطة سيارة الإسعاف، وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتمهيدًا لدفنه.





وفي سياق مختلف، كانت محافظة بورسعيد قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ بشتى أحيائها ومدينة بورفؤاد مما ترتب عليه غرق بالشوارع وإغلاق للمحال التجارية.





واستكمالا لجهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لإزالة كافة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، قام اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،اليوم الجمعة بمتابعة أعمال سحب وشفط المياه المتراكمة بعدد من المناطق وذلك بمشاركة أجهزة الحماية المدنية والداخلية ببورسعيد.





حيث تم خلال اليوم تكثيف جهود كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء عادل الغضبان، لمواجهة آثار الطقس السيىء خلال الفترة الحالية، والاستعانة بالحماية المدنية ببورسعيد لمعاونة الاحياء فى سحب وشفط المياه فى مناطق متفرقة بالمحافظة.





ووجه المحافظ باستمرار تمركز المعدات والدفع بمزيد من عربات كسح المياه وزيادة عدد العمال مع العمل المستمر فى جميع الاحياء لإزالة المياه وأثار الأمطار، وشدد على فتح بالوعات تصريف المياه وسرعة إنجاز الأعمال حتى يتم التخلص من أى تجمعات للمياه تعيق حركة المواطنين.





وترأس اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد،غرفة العمليات والطوارىء بديوان عام محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد والاجهزة التنفيذية لأخر تطورات موقف الأمطار والطقس السىء فى كافة أحياء المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة والاجهزة المعنية.





وتابع اللواء عادل الغضبان، مع رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية اعمال سحب وشفط المياه من الأحياء وتلقى بلاغات تراكم المياه فى مختلف المناطق، كما قام محافظ بورسعيد بالإشراف على التنسيق بين الاجهزة الننفيذية لتقسيم العمل وسرعة احتواء ومواجهة موقف الامطار المتراكمة فى الأحياء.





وشدد اللواء عادل الغضبان، على الاستمرار بالعمل وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى فى كافة الأحياء للانتهاء من أعمال إزالة المياه وعودة الأوضاع لطبيعتها، كما شدد على ضرورة إزالة أى معوقات أو آثار سلبية نتجت عن الطقس السيىء والعمل على عودة الحركة المرورية وسيرها بانتظام، لافتا إلى متابعته أولا باول مع كافة الأجهزة التنفيذية لحين استقرار الاحوال الجوية.



