عاجل.. انهيار منزلين في البدرشين بسبب الطقس السيئ

انهار منزلان مجاوران يتكونان من طابقين بقرية سقارة التابعة لمنطقة البدرشين، بمحافظة الجيزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتبين عدم وجود اى سكان داخل المنزلين، ولم ينتج عنه اى مصابين.





تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا مفاده انهيار منزلين بمنطقة البدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين انهيار عقار قديم مكون من طابق ارضى وعلوى وآخر منزل من طابقين نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





كانت وزارة الداخلية دفعت برجال الحماية المدنية وسيارات الإدارت لشفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية أو تجميع لمياه الأمطار لتسهيل وتسيير الحركة المرورية على قائدي السيارات، كما تم الدفع بأوناش المرور والدوريات المرورية على الطرق الرئيسية لرصدوالتعامل مع أي أعطال للسيارات أو كثافات مرورية.





وخصصت الوزارة رقم 01221110000 على للاتصال بالإغاثة المرورية على الطرق السريعة؛ وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.





ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.





وفيما يلي الإرشادات المرورية:





1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.





2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.





3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.





4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.





5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.





6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.





7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.





8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.





9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.





10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.





11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.





وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.



