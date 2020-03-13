Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:12 م
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، قريب من الانضمام لنادي إنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وغاب رودريجيز كثيرا عن معظم مباريات ريال مدريد خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن خاميس رودريجيز أصبح قريب من اللعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة وولفرهامبتون، بعد فقدان اللاعب بثقة زيدان، ولن يقف المدرب عائقًا أمام رحيله عن الريال في الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، على علاقة جيدة مع خورخي مينديز وكيل اللاعب الكولومبي، ويريد المدرب البرتغالي ضم اللاعب لتعزيز خط وسطه.

وسيكون وولفرهامبتون على استعداد لدفع 80 مليون يورو لخاميس رودريجيز، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة دوري الاسباني خاميس رودريجيز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ ساعتين

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

قرار غريب من فايلر عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

منذ ساعة و نصف

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status