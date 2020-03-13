نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، قريب من الانضمام لنادي إنجليزي خلال الفترة المقبلة.





وغاب رودريجيز كثيرا عن معظم مباريات ريال مدريد خلال الموسم الحالي، سواء في بطولة الدوري الإسباني أو بطولة دوري أبطال أوروبا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن خاميس رودريجيز أصبح قريب من اللعب في الدوري الإنجليزي عبر بوابة وولفرهامبتون، بعد فقدان اللاعب بثقة زيدان، ولن يقف المدرب عائقًا أمام رحيله عن الريال في الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، على علاقة جيدة مع خورخي مينديز وكيل اللاعب الكولومبي، ويريد المدرب البرتغالي ضم اللاعب لتعزيز خط وسطه.





وسيكون وولفرهامبتون على استعداد لدفع 80 مليون يورو لخاميس رودريجيز، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.



