"الميزاب".. فكرة مصرية قديمة قلدها العالم عبر العصور (صور)

رغم قلة هطول الأمطار في مصر عبر العصور حيث كانت لا تسقط إلا بكميات قليلة في الشمال، ولكن أحيانا كانت تسقط بغزارة، وأحيانا لدرجة السيول، كما فاجأتنا خلال عاصفة أمس الخميس، وعبر التقرير التالي يكشف لنا مجدي شاكر كبير أثريين، كيف واجه المصري القديم الأمطار والسيول بابتكارات انتقلت عبر العالم أجمع.





حماية المقابر

قال شاكر في تصريحات إلى "الفجر"، إن المصري القديم كي يحمي مقابرة في البدء جعلها بعيده عن مصادر المياه المحتملة مرافعة عن سطحها بكثير، بالإضافة إلى ذلك صنع العديد من مخرات للسيول لحمايتها، ويظهر ذلك في وادي الملوك حيث صنع هذه المخرات في أعلى الجبال كي يصرف المياه المتراكمة فوق الجبل إلى خارج الوادي، كما صنع بئر في مدخل المقبرة لتخزين المياه إذا تسربت إليها، ولم تضع تلك المياه هدرًا فقد صنع المصري القديم السدود لتخزين مياه الأمطار واستغلالها فيما بعد مثل سد الكفرة في حلوان والتي لا زالت بقاياه موجودة حتى الآن.



تراكم المياه على أسطح المعابد

وقال شاكر: واجهت المهندسين أثناء تأسيس المعابد المصرية مشكلة وهي تكدس مياه الأمطار على الأسطح مما جعل مهندسوا الدولة الحديثة يفكرون في مخرج لهذه المشكلة فبدأوا في عمل نظام صرف للأسقف، فقاموا بتقـوية الوصلات المتتابعة الموجودة بين ألواح السقف بحيث تمنع تسرب مياه الأمطار والسيول إلى داخل المعبد وعمل أنابيب لتصريف المياه خارج جدران المعبد.



