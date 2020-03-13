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بسبب كورونا.. روما يطالب "الويفا" بإلغاء النشاط الكروي بالكامل

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:05 م
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روما
روما
محمد الدمتناوي
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أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي روما الإيطالي، طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإلغاء كل الأنشطة الكروية، بعد زيادة انتشار وباء فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وبحسب صحيفة ’’كوريري ديللو سبورت’’، فإن مسؤولي نادي روما الإيطالي، سوف يرسلون خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يطلبون فيه إيقاف كل الأنشطة والمنافسات الأوروبية، بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء أوروبا.

وكان من المقرر إقامة مباراة إشبيلية أمام روما، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، ولكن تم إلغاء المباراة بسبب الوباء المنتشر.

يذكر أن بطولة الدوري الإسباني قد تم تأجيلها، بعد إعلان تأجيل الدوري الإيطالي بأيام قليلة، بسبب الخطر الذي قد يؤدي إلى إصابة العديد الفرق المشاركة في المنافسات الرياضية.

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الكلمات المفتاحية

كورونا رياضة دوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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