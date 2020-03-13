4 قرارات بشأن سيول منطقة "الزرايب" في 15 مايو.. تعرف عليهم

في الساعات الأخيرة، تعرضت منطقة الزهور بالقاهرة "الزرايب سابقًا" لسيول جارفة دمرت أغلب المنازل وحطمت بعضها ما أسفر عن عدد من الضحايا.





تباشر نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب لـ7 أشخاص.





وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، ولقي 7 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.





صرف إعانات عاجلة

وأولى القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، كانت عندما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم في حلوان و١٥ مايو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.





تدخلات للهلال الأحمر

وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15مايو منذ منتصف ليل أمس الخميس.