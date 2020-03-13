Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 قرارات بشأن سيول منطقة "الزرايب" في 15 مايو.. تعرف عليهم

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
في الساعات الأخيرة، تعرضت منطقة الزهور بالقاهرة "الزرايب سابقًا" لسيول جارفة دمرت أغلب المنازل وحطمت بعضها ما أسفر عن عدد من الضحايا. 

تباشر نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب لـ7 أشخاص.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، ولقي 7 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

صرف إعانات عاجلة 
وأولى القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، كانت عندما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم في حلوان و١٥ مايو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

تدخلات للهلال الأحمر
وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15مايو منذ منتصف ليل أمس الخميس.
وتواصل فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري لليوم الثاني تقديم المساعدات للأسر بالمناطق المتضررة من سيول الأمطار، حيث تواجدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في حي الزرايب بمنطقة 15 مايو، لتقديم المساعدات للأسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد منذ أمس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.

استقبال الكنيسة للأهالي
في هذا السياق، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف لجان الإغاثة بـ"المديرية"، وإدارة 15 مايو، الإدارات المجاورة لها بحلوان والمعادي والبساتين، بتقديم كل أوجه الدعم المادي والعيني لأسر المنكوبين من المديرية والمجتمع المدني.

توزيع مواد غذائية
وقال النائب عمرو الأشقر عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين، إن هناك تحركات عاجلة من كافة الأجهزة المعنية للوقوف على واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب بسبب الأمطار والسيول، ونتج عنها وفاة 5 أشخاص، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة للتعامل مع هذا الأمر وتم توفير كافة سبل المعيشة للأسر المتواجدة بالمنطقة، حيث تم توزيع مواد غذائية وبطاطين وجميع المستلزمات والسلع الأساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موجة طقس سيئة منطقة الزرايب سيول منطقة الزرايب اخر الاخبار اخبار

أخبار تهمك

الزمالك يحدد بديل طارق حامد في الموسم المقبل

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

منذ 35 دقيقة

قرار غريب من فايلر عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

منذ أقل من ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ 34 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تتوجه لـ مستشفى الشيخ زايد للاطمئنان علي مصابي حادث المنيا

وزيرتا التضامن والصحة تتطمئنان على مصابي حادث المنيا الإرهابي (صور)

تقديم إعانات عاجلة لأسرة احترق منزلها (صور)

أبسبب الطقس السيئ.. أبرز مراكز الإيواء التي أعلنت عنها الحكومة

التضامن: صرف إعانات عاجلة للأسر المضارة من الطقس السييء

وزيرة التضامن توجه "الهلال الأحمر" بمساعدة أهالي الزرايب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

09:17 ص

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status