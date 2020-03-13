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4 قرارات بشأن سيول منطقة "الزرايب" في 15 مايو.. تعرف عليهم
الجمعة 13/مارس/2020 - 03:13 م
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أحمد القاسم
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في الساعات الأخيرة، تعرضت منطقة الزهور بالقاهرة "الزرايب سابقًا" لسيول جارفة دمرت أغلب المنازل وحطمت بعضها ما أسفر عن عدد من الضحايا.
تباشر نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام للنيابات، التحقيق في واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب لـ7 أشخاص.
وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، ولقي 7 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.
صرف إعانات عاجلة
وأولى القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، كانت عندما قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم في حلوان و١٥ مايو، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها القاهرة وتقديم الرعاية الكاملة لهم.
تدخلات للهلال الأحمر
وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15مايو منذ منتصف ليل أمس الخميس.
وتواصل فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري لليوم الثاني تقديم المساعدات للأسر بالمناطق المتضررة من سيول الأمطار، حيث تواجدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في حي الزرايب بمنطقة 15 مايو، لتقديم المساعدات للأسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد منذ أمس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية.
استقبال الكنيسة للأهالي
في هذا السياق، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف لجان الإغاثة بـ"المديرية"، وإدارة 15 مايو، الإدارات المجاورة لها بحلوان والمعادي والبساتين، بتقديم كل أوجه الدعم المادي والعيني لأسر المنكوبين من المديرية والمجتمع المدني.
توزيع مواد غذائية
وقال النائب عمرو الأشقر عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين، إن هناك تحركات عاجلة من كافة الأجهزة المعنية للوقوف على واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب بسبب الأمطار والسيول، ونتج عنها وفاة 5 أشخاص، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة للتعامل مع هذا الأمر وتم توفير كافة سبل المعيشة للأسر المتواجدة بالمنطقة، حيث تم توزيع مواد غذائية وبطاطين وجميع المستلزمات والسلع الأساسية.
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