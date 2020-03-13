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عاجل.. الإفراج عن 502 سجين

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:40 م
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وزير الداخلية
وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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عقد قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 214 نزيلا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 288 نزيلا إفراجا شرطيا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.
 
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
 
وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
 
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
 
وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 
  
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

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وزارة الداخلية مساجين الداخلية الإفراج إفراج شرطي إفراج بالعفو

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