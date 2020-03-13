Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" تعلن مبادرة توعوية مع "فيسبوك" بشأن كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:13 م
Advertisements
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعاون الوزارة مع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال مبادرة لنشر التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بين المواطنين المصريين وغير المصريين داخل مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن تلك المبادرة جاءت بعد إعلان الرئيس التنفيذي لـ "فيسبوك" مارك زوكربرغ،  أن الشركة سوف تدعم كل من وزارات الصحة بالعالم ومنظمة الصحة العالمية لنشر الوعي بفيروس كورونا المستجد ومحاربة الشائعات المتداولة على فيسبوك بشأن الفيروس.

وأشار إلى أنه ضمن خطة وجهود وزارة الصحة والسكان المصرية لنشر الوعي الصحي بالإجراءات الوقائية ومحاربة الشائعات لمواجهة فيروس كورونا، ستقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإمداد "فيسبوك" بالمحتوى العلمي التوعوي ويقوم "فيسبوك" بدوره بإيصاله إلى أكبر عدد من المصريين وغير المصريين داخل مصر.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص حملة توعوية على فيسبوك خلال أسبوعين، بهدف زيادة الوعي عن طريق نشر الرسائل التوعوية المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو محاربة الشائعات والقضاء على تداول المعلومات الصحية غير الدقيقة والتي تثير الفزع لدى المواطنين.

ولفت إلى أنه بموجب التعاون تصبح وزارة الصحة المصرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة عن الفيروس في مصر. في حين تحرص شركة "فيسبوك" على تسخير إمكاناتها التقنية لتعزيز جهود مختلف الحكومات في التعامل مع المرض العالمي كجزء من مسئوليتها الاجتماعية الدولية.

وأكد أن الموقع الإلكتروني "care.gov.eg" سيصبح المصدر الوحيد لنتائج بحث المستخدمين على "فيسبوك" عن فيروس كورونا، وسيقوم الموقع بدوره بتحديث المحتوى بصفة دورية لضمان وصول المعلومات المحدثة والصحيحة إلى الجمهور.

وفي سياق آخر، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن فيروس كوفيد-19 "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

وأضاف للدبلوماسيين في جنيف، "نحن قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".

وأورد أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة في جنيف أن "هذه جائحة يمكن السيطرة عليها، (ولكن) لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه، وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة قوية للعثور على كل حالة وعزلها واختبارها ومعالجتها".

واستكمل أن على كل بلد اعتماد "نهج يتكيف مع وضعه، ويعد احتواء الفيروس ركيزة أساسية". 

ودعا البلدان إلى "إيجاد توازن عادل بين حماية الصحة وتجنب إحداث بلبلة اقتصادية واجتماعية واحترام حقوق الإنسان".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان المصرية مواجهة فيروس كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

منذ ساعة و نصف

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

منذ حوالي 4 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 6 ساعات

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بسبب الأحوال الجوية

منذ 41 دقيقة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ٥ إصابات جديدة بفيروس كورونا تظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

01:17 م

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status