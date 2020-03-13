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رغم سوء الطقس.. انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:59 م
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سفينة
سفينة
دينا حسن-محمد رجب
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صرح الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بأنه رغم سوء الأحوال الجوية، إلا أن الميناء يشهد انتظاما في أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والبضائع، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 30 - 35 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 5 أمتار.

وقال في تصريح صحفي ظهر اليوم الجمعة: إن الإدارة المركزية للحركة بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم، للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وأضاف أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 95 سفينة، وتجري عمليات الشحن والتفريغ علي عدد 24 سفينة منها 5 سفن حاويات، 4 سفن مواد بترولية، 8 سفن عامة، 6 سفن على المخطاف الداخلي.

وتابع أنه تواجد بالمخطاف الخارجي عدد 31 سفينة، وقامت الإدارات المختصة بعمل 8 حركات منها 4 دخول، 4 خروج، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 3411 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

ونوه بضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء علي مدار الساعة لتلقي أية إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

ومن ناحيته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء: إن الربان طارق شاهين وجه قطاعي الهندسة والخدمات الفنية في الميناء بضرورة العمل الفوري بخطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات، المسطح المائي، العلامات الملاحية، صيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية، النظام الإلكتروني، وأنظمة المراقبة للتأكد من جاهزيتها بعد موجة الطقس السيء.

وشهدت محافظة الإسكندرية، منذ الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة، لمدة أكثر من 4 ساعات متواصلة، على أغلب المناطق داخل المحافظة، وذلك في اليوم الثاني لعاصفة التنين.

هيئة الأرصاد الجوية، قالت: إنه تشهد محافظات الجمهورية والوجه البحري موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة على الوجه العظمى 16، الصغرى 10 درجات.
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