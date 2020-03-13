رغم سوء الطقس.. 14 سفينة إجمالي الحركة بمؤانى بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، رغم سوء الأحوال الجوية، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.



في حين سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.



كانت الأجهزة التنفيذية بمختلف الأحياء، قد واصلت جهودها على مدار 24 ساعة للتعامل مع حالة الطقس غير المستقر وسحب تراكمات المياه.



وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لسرعة التعامل مع تراكمات المياه وتيسير حركة المواصلات والمواطنين.



كما تم الدفع بجميع سيارات كسح وشفط المياة وكذلك جهود الحماية المدنية نظرا للامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة على مدار اليوم للمرة لأولى بهذه الكميات.



ومساء أمس، تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ميدانيًا، أعمال سحب وشفط تجمعات المياه من محطة كهرباء الرسوة، والناتجة عن سقوط الأمطار بغزارة على أحياء المحافظة.



وشدد المحافظ، خلال متابعته العمل بالمحطة، على استمرار العمل والتواجد الميداني وتمركز المعدات في الشوارع المختلفة للتعامل الفوري مع أثار الطقس السيئ، وذلك لحين الإنتهاء من موجة الطقس السبت المقبل.



وكان محافظ بورسعيد قد وجه رؤساء الأحياء بمتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم المياه والتعامل الفوري معها، وأيضا التنبيه على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإضاءة أو السير بجوار اللافتات الإعلانية، مناشدا المواطنين بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.



كما قرر إغلاق جميع المنافذ الجمركية من بورسعيد بالإضافة إلى منع خروج أي سيارة من المحافظة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين في هذه الظروف الجوية غير المستقرة.

وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.