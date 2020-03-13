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اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة الجيزة
الجمعة 13/مارس/2020 - 01:00 م
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الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق بدءا من الساعه الثانية عصرا وذلك بالتزامن مع موجه هطول الامطار الشديدة التي سوف تتعرض لها المحافظة ولكي يتسني للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الامطار بشبكات الصرف.
ونوهت بضرورة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة.
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول مطلقا بالشارع الا في حالات الضرورة القصوي وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة ولكي يتسني لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم .
واذ تعتذر محافظة الجيزة لمواطنيها عن اي معوقات تواجههم وتؤكد ان كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة متواجدة في المواقع الميدانية لخدمة المواطنين .
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