كان مقرر إقامتها السبت والأحد.. 4 مناسبات أجلت بسبب الطقس السيئ

تسببت حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد بتأجيل عدة مناسبات، التي كان من المقرر إقامتها غدًا السبت، خشية من القائمين على تلك المناسبات من استمرار حالة سقوط الأمطار والرياح الشديدة التي تسيطر على البلاد في الوقت الراهن.





تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، حرصا على مصلحة المعلمين، وافق الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل اختبارات الترقي للمعلمين طبقا للتالي:





المقرر اختبارهم يوم السبت 14 مارس 2020 يؤجل إلى السبت 18 إبريل 2020، والاختبارات المقرر عقدها يوم الأحد 15 مارس تؤجل إلى الأحد 19 إبريل 2020.





أما المقرر اختبارهم الاثنين الموافق 16 مارس يؤجل إلى الثلاثاء 21 أبريل 2020، عدا ذلك يلتزم المعلمين بموعد وتاريخ الاختبارات المحددة في اخطاراتهم.





ووجه نائب وزير التربية والتعليم أن يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.eg، لطباعة إخطارات اختبار الترقي الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

تأجيل امتحانات "طب بنها" في ذات السياق، قرر الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، تأجيل امتحانات غدًا السبت ١٤ مارس، لحين إشعار آخر، على أن يتم تحديد موعد آخر لعقد الامتحان.

وأضاف القاضي- في تصريحات صحفية: أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار الظروف الجوية السيئة، واستجابة لطلب طلاب الفرقة الثانية بكلية طب بنها، حرصًا من الكلية على سلامة الطلاب باعتبارها أهمية قصوى.

تأجيل زيارة البابا تواضروس قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، تأجيل زيارته إلى الإسكندرية، التي كان مقررًا لها بعد غدًا السبت لتدشين كنيسة "مارجرجس الشاطبي"، كما أجل اليوم الروحي الذي كان سيخصص للشباب -الأحد- خلال زيارته للمحافظة؛ لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

تأجيل مباريات دوري القسم الثاني على مستوى الرياضة، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباريات الجولة 18 من دوري القسم الثاني التي كان مقررًا إقامتها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين لمدة أسبوع.





وأوضحت لجنة المسابقات: أنها سبب إقدامها على اتخاذ تلك الخطوة هو الظروف الجوية الحالية دون تجهيز الفرق المشاركة بالشكل الكافي.



