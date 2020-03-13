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انتظام أعمال المخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز (فيديو)

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:45 ص
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وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الفجر الاقتصادي
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام اعمال المخابز وكافة المطاحن التموينية والصوامع التي تعمل على الوجه المعتاد فضلا عن استمرار عمل محطات الوقود ومستودعات الدقيق والبوتاجاز.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية ولليوم الثاني على التوالي، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتي تلقت تقاريرها منذ الصباح الباكر من كافة السادة وكلاء الوزارة مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات للاطمئنان علي انتظام واستقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية الحيوية.

وقام مديري المديريات بالتنسيق مع قيادات الوزارة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات بالمتابعة لحظة بلحظة لعمليات صرف حصص الدقيق للمخابز وصرف الخبز للمواطنين وكذلك السلع التموينية رغم استمرار سقوط الأمطار وموجه الطقس التي تشهدها البلاد الآن.

ووجه المصيلحي كافة الحملات الرقابية بالمديريات بأن تكون منتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مع ضرورة المتابعة الميدانية لضمان استقرار الوضع التمويني.
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الكلمات المفتاحية

مستودعات البوتجاز محطات الوقود محطات البنزين غرفة مركزية المخابز

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