رئيس "إدارة الأزمات بالوزراء": استعداداتنا للطقس السيء كانت جيدة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء: إن منح الموظفين إجازة وتعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية بالأمس، ساهم لحد كبير في تسهيل إجراءات التعامل مع سوء الأحوال الجوية.





وأضاف خلال حواره مع مقدمة برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي للقطاع الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان سلامة المواطنين، وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الأزمات، مبنية على خطط وسيناريوهات للتعامل مع الأزمة.





وأشار إلى أن الاستعدادات التي تمت على مستوى الدولة والمحافظات لمواجهة الطقس السيء كانت جيدة.

وتابع أن هناك ما يقرب من 900 معدة على مستوى الجمهورية تعمل حاليًا في مجال الوقاية من مخاطر السيول والأمطار.



