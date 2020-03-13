محافظ بني سويف: تغلبنا على كافة المشكلات للتعامل مع مياه الأمطار

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إن المحافظة تتعرض لأمطار شبه مستمرة منذ قرابة 32 ساعة، تتوفق لفترات قصيرة لا تزيد عن الساعة، وهي أمطار غير معتادة بالمحافظة بالمرة، ومع ذلك يتم التعامل معها كما يجب أن يكون.





وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا استطعنا أن نتغلب على كافة المشكلات، وخاصة بالأمس بعد تعدي سرعة الرياح 40 كم في الساعة، موضحًا أنه مازال هناك بعض الأمطار الخفيفة مستمرة في بني سويف مع نشاط للرياح.





وتابع محافظ بني سويف، أن هناك تنسيق متكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهناك محاولات لتخفيف الأحمال على الشبكات عن طريق استخدام سيارات الشفط وتفريغها في النيل نظرًا لوجود المحافظة بجوار للنيل؛ لعدم الضغط على شبكة الصرف الصحي، والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



