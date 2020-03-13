محافظ الشرقية يتابع أعمال كسح مياه الأمطار بالزقازيق

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المرضى بمستشفى المبرة بمدينة الزقازيق، وتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض والالتزام بمواعيد النوبتجيات بالمستشفى.





كما اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، جاء ذلك خلال زيارته المفاجأة لمستشفى المبرة بالزقازيق، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الحكومية، وإعلان حالة الطوارئ واستمرار تقديم الخدمات العلاجية بالشكل اللائق للمرضى رغم الطقس السيئ.





واستفسر المحافظ من الأطباء والممرضين عن مدى احتياج المستشفى لاي دعم خارجي لضمان استمرار العمل، مؤكدا على جاهزية المحافظة لتقديم أية مساعدات للحفاظ على حياة المرضى والمترددين على المستشفى.





وانتقل المحافظ بعد ذلك إلى منطقة وسط المدينة "شارع الجلاء، وطلعت حرب"، حيث شارك المحافظ عمال شركه مياه الشرب والصرف الصحي اعمال رفع مياه الأمطار بواسطة الكاسحات والشفاطات وسيارات النافوري، وباشرهم أثناء أداء أعمالهم لمؤاذرتهم وقدم لهم الشكر على ما يبذلوه من مجهودات للتقليل من حدة الآثار السيئة التي تعرضت لها المحافظه نتيجة موجة الطقس العاتية.

وتابع المحافظ أعمال نزح مياه الأمطار في مناطق: "فلل الجامعة-وشارع المشير احمد إسماعيل -شارع عمر شاهين"، المنفذه بواسطة عمال ومعدات رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، إذ تلاحظ للمحافظ أثناء تواجده بشارع عمر شاهين (موقف المنصوره) سياره تسير عكس الاتجاه ليأمر المحافظ بضبطها ويكلف رجال المرور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





وشدد على ضروره التواجد المستمر لرجال المرور لضبط المخالفات ومنع أية حوادث أو مشكلات في مثل هذه الظروف، مناشدًا قائدي السيارات بضروره الالتزام بخطوط السير المحدده حرصا على سلامتهم وحفاظا على ارواح الآخرين.