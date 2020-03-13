ضحايا موجة الطقس السيئ حتى الآن.. حصيلة الوفيات والإصابات

تأثيرات سلبية كبيرة نتجت عن الطقس السيئ الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية بسقوط الأمطار على عدد من المحافظات، وعلى رأس تلك الآثار الوفيات التي شهدتها عدة مناطق في مصر.





توقع مسؤول في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، الجمعة، مشيرا إلى أن سرعة الرياح سترتفع عن الخميس.





وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة محمود شاهين، إنه من المتوقع أن تزيد سرعة الرياح لتصل إلى نحو 40 إلى 50 كيلو مترا في الساعة، اليوم الجمعة، بعد أن سجلت الخميس 30 كيلو مترا في الساعة.

وأوضح شاهين في تصريحات نقلها موقع الهيئة الوطنية للإعلام، أن الأمطار مستمرة في حدتها، لتصبح غزيرة على محافظات سيناء والبحر الأحمر والصعيد، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفاة شخصين وإصابة 6 بأسيوط قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن النتائج الأولية لموجة الطقس السيء والأمطار الخفيفة والمتوسطة والرياح المحملة بالأتربة، وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعويض المتضررين والمصابين وأسر المتوفيين، وتقديم المساعدات المادية والعينية لهم وتكليف فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين والمتضررين من سوء الأحوال الجوية.

وفاة طفل في قنا أعلن حازم عمر، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وفاة طفل بمركز أبو تشت، وانهيار مئذنتي مسجد نتيجة الطقس السيئ.

وفاة فني كهرباء أعلن الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وفاة فني كهرباء يدعى "هاني هريدي حسن"، أثناء قيامه بإصلاح عطل على عامود جهد منخفض، على محول لقرية صنعاء التابعة لهندسة كهرباء الخارجة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء العطل وقبل نزوله من على السلم اشتدت الرياح مصحوبة بعاصفة ترابية، ما أدى إلى سقوط السلم بالفني، وتم نقله إلى المستشفى وتوفى على الفور.



وفاة طبيب بالشرقية لقي طبيب بيطري، مصرعه، أمس الخميس؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي أمام منزله بقرية "العصايد" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بالشرقية.

