Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الغربية عن الطقس: "الدنيا ماشية وهتعدي على خير"

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:36 ص
Advertisements
المحافظ
المحافظ
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: إن المحافظة بدأت الاستعداد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع مع كافة الأطراف الخاصة بالأزمة متمثلة في الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإسعاف والدفاع المدني ورؤساء الأحياء والجميع يتواجد بغرفة العمليات بشكل مستمر.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه قام اليوم بجولات في المحلة وطنطا وسمنود للاطمئنان على حالة الطرق السريعة.

ولفت إلى أنها شهدت تساقط أمطار غزيرة على مدار ليل أمس، وتوقفت منذ دقائق، وأن سيارات شفط المياه الخاصة بالصرف الصحي والأحياء والمدن تتعامل مع تجمعات المياه، فهناك 59 سيارات شفط من الأحياء والمدن، و22 سيارة شفط خاصة بالصرف الصحي، و21 سيارة حماية مدنية، وتم تأمين الأعمدة الكهربائية.

وتابع أن هناك إصابة طفيفة لفتاة بالأمس، واليوم إصابة طفيفة لسيدة وليس هناك أي حالات وفيات، وهناك نفوق لماشية واحدة.

وشدد على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتلقى كافة الشكاوي، وتتعامل مع البلاغات أولا بأول وهناك مندوب لكل مديرية للتواصل مع غرف العمليات بالمديريات والعمل على حل المشكلات بشكل فوري، معقبًا: "الدنيا ماشية وهتعدي على خير ان شاء الله".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار غزيرة تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الحرارة المتوقعة الاجراءات الاحترازية احترازية أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد تأجيل الليجا

منذ 34 دقيقة

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 10 ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status