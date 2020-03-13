محافظ الغربية عن الطقس: "الدنيا ماشية وهتعدي على خير"

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: إن المحافظة بدأت الاستعداد لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه قام اليوم بجولات في المحلة وطنطا وسمنود للاطمئنان على حالة الطرق السريعة.

وأضاف "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه قام اليوم بجولات في المحلة وطنطا وسمنود للاطمئنان على حالة الطرق السريعة.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع مع كافة الأطراف الخاصة بالأزمة متمثلة في الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإسعاف والدفاع المدني ورؤساء الأحياء والجميع يتواجد بغرفة العمليات بشكل مستمر.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع مع كافة الأطراف الخاصة بالأزمة متمثلة في الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإسعاف والدفاع المدني ورؤساء الأحياء والجميع يتواجد بغرفة العمليات بشكل مستمر.

وتابع أن هناك إصابة طفيفة لفتاة بالأمس، واليوم إصابة طفيفة لسيدة وليس هناك أي حالات وفيات، وهناك نفوق لماشية واحدة.

وتابع أن هناك إصابة طفيفة لفتاة بالأمس، واليوم إصابة طفيفة لسيدة وليس هناك أي حالات وفيات، وهناك نفوق لماشية واحدة.

ولفت إلى أنها شهدت تساقط أمطار غزيرة على مدار ليل أمس، وتوقفت منذ دقائق، وأن سيارات شفط المياه الخاصة بالصرف الصحي والأحياء والمدن تتعامل مع تجمعات المياه، فهناك 59 سيارات شفط من الأحياء والمدن، و22 سيارة شفط خاصة بالصرف الصحي، و21 سيارة حماية مدنية، وتم تأمين الأعمدة الكهربائية.

ولفت إلى أنها شهدت تساقط أمطار غزيرة على مدار ليل أمس، وتوقفت منذ دقائق، وأن سيارات شفط المياه الخاصة بالصرف الصحي والأحياء والمدن تتعامل مع تجمعات المياه، فهناك 59 سيارات شفط من الأحياء والمدن، و22 سيارة شفط خاصة بالصرف الصحي، و21 سيارة حماية مدنية، وتم تأمين الأعمدة الكهربائية.

وشدد على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتلقى كافة الشكاوي، وتتعامل مع البلاغات أولا بأول وهناك مندوب لكل مديرية للتواصل مع غرف العمليات بالمديريات والعمل على حل المشكلات بشكل فوري، معقبًا: "الدنيا ماشية وهتعدي على خير ان شاء الله".





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.



