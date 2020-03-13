عاجل.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد: إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، بدأت من مساء الأربعاء الماضي، ومستمرة حتى مساء اليوم.





وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى من الصباح، تقل حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وينحصر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه بعد ظهر السبت، تنتهي تمامًا حالة عدم الاستقرار ونعود للأجواء الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أننا لم نشهد هذه الحالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية منذ عام 1994.





وشددت على أن الحديث عن أن ما نتعرض له هو "إعصار التنين" غير صحيح، فمصر لا تتعرض لأي إعصار.

وتابعت أننا اليوم، مستمرين في تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة، ومستمرين في السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح، والذي يزيد عن الأمس.



