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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-3-2020 في الأسواق المحلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:18 ص
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أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم على استقرارها في السوق المحلى خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 12-3-2020، تشهد أسعار اللحوم حالة من الارتفاع خلال الفترة الحالية بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض وزيادة الإنتاج، وخطة الدولة في توفير المنتجات الغذائية والقضاء على ارتفاع الأسعار.


ويعود السبب وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية إلى زيادة سعر الأعلاف والتي يتم استيرادها من الخارج كما يتم إستيراد الامصال الوقائية ايضًا وقد شهدت الشهور الماضية إنخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم. 


أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12-3-2020

تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
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الكلمات المفتاحية

سعر الكندوز سعر الجملي سعر البتلو اسعار الاعلاف أسعار اللحوم

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