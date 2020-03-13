Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقارير.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


كشفت تقارير مغربية عن الملعب المستضيف للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020.


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، أعلن عن 3 ملاعب ترشحت للحصول على المباراة التي تقام يوم 29 مايو المقبل، جابوما في مدينة دوالا بدولة الكاميرون، رادس في تونس، مركب محمد الخامس في المغرب.

 

وأعلنت قناة المغربية الرياضة، في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رسميًا ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون يحتضن نهائي عصبة الأبطال الأفريقية 2020".

 

وكان كاف قد اتخذ قرارًا في العام الماضي بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في ملعب محايد، عكس كل النسخ الماضية التي كانت تعتمد على نظام جولتي الذهاب والعودة.

 

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الوداد في نصف النهائي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء في إطار منافسات الدور ذاته، لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية.

Advertisements

أخبار تهمك

بيراميدز يوجه ضرية قاضية للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ أقل من ساعتين

وزير الإسكان: يكشف أسباب قطع المياه عن بعض المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

منذ ساعتين

بعد تأجيل الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. الحكومة تكشف عن منخفض جوي آخر قادم من البحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة" تكشف تفاصيل إغلاق مدرسة في الزمالك بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تقرير إيطالي يكشف كيف تم معرفة إصابة مدافع يوفنتوس بفيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تناشد المواطنين بالبقاء في المنازل: "موجة أخرى من الطقس السيئ"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد توديع دوري الأبطال.. ليفربول يقرر التضحيه بأربعة لاعبين في الصيف

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 ص

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

08:16 ص

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

09:09 ص

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

08:28 ص

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

03:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status