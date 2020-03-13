تقارير.. الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا





كشفت تقارير مغربية عن الملعب المستضيف للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2020.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، أعلن عن 3 ملاعب ترشحت للحصول على المباراة التي تقام يوم 29 مايو المقبل، جابوما في مدينة دوالا بدولة الكاميرون، رادس في تونس، مركب محمد الخامس في المغرب.

وأعلنت قناة المغربية الرياضة، في تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رسميًا ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون يحتضن نهائي عصبة الأبطال الأفريقية 2020".

وكان كاف قد اتخذ قرارًا في العام الماضي بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة في ملعب محايد، عكس كل النسخ الماضية التي كانت تعتمد على نظام جولتي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الوداد في نصف النهائي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء في إطار منافسات الدور ذاته، لتحديد المتأهلين للمباراة النهائية.